Confcoop Agroalimentare e Pesca, passaggio di testimone

In vista della Giornata Mondiale del Latte, il prossimo 1° giugno, Confcooperative Agroalimentare e Pesca annuncia un cambiamento ai vertici del comparto lattiero-caseario: da Giovanni Guarneri, la presidenza passa ad Alessandro Mocellin, personalità già conosciuta e di riferimento del sistema cooperativo agroalimentare italiano, in quanto da anni si impegna per la valorizzazione della filiera lattiero-casearia nazionale ed è l’attuale presidente di Latterie Vicentine.

Il passaggio avviene in una fase strategica per il settore, che si trova davanti a nuove sfide decisive legate al valore delle produzioni cooperative, alla sostenibilità delle filiere, alla competitività internazionale, ma anche alla tutela del reddito degli allevatori e al ricambio generazionale.

Mocellin subentrerà a Guarneri anche come responsabile e portavoce del progetto europeo “Think Milk, Taste Europe, Be Smart” che continua le sue finalità di promozione della qualità, sicurezza e valori nutrizionali del latte e dei prodotti lattiero-caseari europei, attraverso attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti degli organi di stampa, operatori trade e consumatore finale.

Nel corso del suo mandato, Mocellin lavorerà per consolidare il ruolo della cooperazione come modello imprenditoriale capace di unire territorio, occupazione e capacità di esportazione, promuovendo anche innovazione e qualità delle produzioni. Con 337 cooperative aderenti, 12mila soci, 9mila occupati e un fatturato che nel 2025 ha raggiunto i 9,2 miliardi di euro, il comparto lattiero-caseario di Confcooperative si conferma una componente centrale dell’agroalimentare italiano, contribuendo in modo significativo alla sua crescita.