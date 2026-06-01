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Gran Bretagna in allarme: il cibo è in crisi
Per colpa della guerra le aziende f&b non riescono a stare dietro ai nuovi costi
La fiducia tra i produttori britannici del settore alimentare e delle bevande é crollata a causa del conflitto in Medio Oriente, attestandosi attualmente al livello più basso registrato dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. Lo sostiene l'ultimo rapporto sullo stato del settore della FDF, la Food and drink federation, l'organizzazione che rappresenta l'industria degli alimentari e del beverage UK, se...
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EFA News - European Food Agency
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