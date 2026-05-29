Fruttagel: ricavi oltre i 150 mln euro

Si è svolta venerdì 29 maggio l’assemblea di bilancio di Fruttagel, che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2025 della cooperativa agroindustriale con stabilimenti ad Alfonsine (Ra) e Larino (Cb). Nel corso dell’assemblea è stato eletto presidente Davide Vecchi (già direttore amministrazione finanza e controllo in Fruttagel) che succede a Stanislao Giuseppe Fabbrino.L’esercizio si è chiuso con u...