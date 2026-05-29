Terremoto in casa Domori (Polo del gusto)

È durata un anno e mezzo circa l'avventura di Giacomo Biviano come amministratore delegato di Domori produttore di cioccolato di alta qualità controllato da Polo del Gusto, nominato a dicembre 2024 dopo le dimissioni dell'ad Janluca de Waijer. Il consiglio d'amministrazione di Domori, infatti, ha nominato amministratore delegato Riccardo Illy in sostituzione di Giacomo Biviano, che rimane in consiglio e continuerà a seguire lo sviluppo dei prodotti Domori Professional.

Contestualmente, Alberto Franzone, cooptato in sostituzione di Leonardo Felician, ha ricevuto l'incarico di chief transformation officer con deleghe in ambito finance, HR, IT e supply chain.

Riccardo Illy, presidente di Polo del Gusto, è esponente della famiglia fondatrice del Gruppo illycaffè ed è stato sindaco di Trieste dal 1993 al 2001, oltreché deputato del parlamento italiano e presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 2003 al 2008.

Alberto Franzone vanta oltre 30 anni di esperienza in investment banking, ristrutturazioni aziendali e turnaround management, con trascorsi in Alvarez & Marsal, UBS e Calyon/Crédit Agricole.



