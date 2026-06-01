Cucina italiana protagonista al Giro d'Italia

Come ha spiegato il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, all'arrivo ieri del Giro d’Italia al Circo Massimo a Roma, "con la Maglia Rosa al Giro d'Italia ha vinto anche la Cucina Italiana Patrimonio dell'Umanità". La Cucina è stata protagonista della competizione grazie alla partnership col Masaf e alla presenza di sponsor rappresentativi dell'eccellenza italiana come Redoro.

Secondo il Ministro dell'Agricoltura, "con la partnership tra Giro d’Italia e il Ministero dell’Agricoltura abbiamo celebrato la grande vittoria della Cucina italiana Patrimonio dell’Umanità. L’anno scorso sulla maglia rosa c’era il simbolo della candidatura della Cucina italiana, oggi c’è il simbolo del grande riconoscimento avuto dalla nostra cucina, la prima al mondo che è stata riconosciuta patrimonio di tutti. La maglia rosa ha portato bene all’Italia e alla nostra cucina che è fatta delle eccellenze del territorio, delle tante culture che compongono il mosaico della nostra bella Italia. Il Giro dà la possibilità di mettere in mostra il nostro territorio alla giusta velocità, incuriosendo il mondo che lo scopre tappa dopo tappa e diventando mezzo straordinario di promozione dell’importanza della buona alimentazione".

Tra gli sponsor Redoro, entrato a far parte del Giro d’Italia 2026 come Prodotto Ufficiale della Corsa Rosa, affiancando uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo e condividendone i valori di passione, impegno ed eccellenza. Nel corso del Giro, Redoro ha reso omaggio ogni giorno al corridore più combattivo con la consegna di una bottiglia di olio extra vergine d’oliva Redoro, simbolo di qualità e tradizione italiana. Un riconoscimento speciale dedicato agli atleti che sanno distinguersi per coraggio e determinazione lungo le strade della Corsa Rosa.

La partnership tra Redoro e RCS Sport nasce dalla volontà di valorizzare l’eccellenza italiana attraverso lo sport, creando un legame autentico tra il grande ciclismo internazionale e una storica realtà del Made in Italy.

"L’Olio Extra Vergine di Oliva del Garda, per le sue qualità benefiche, potrebbe anche essere venduto in farmacia", afferma con convinzione il patron di Redoro Daniele Salvagno, da sempre impegnato nella promozione della cultura dell’olio come alimento salutare e identitario.

"Entrare nel Giro d’Italia significa portare questo messaggio ancora più lontano: parlare di alimentazione corretta, territorio e benessere attraverso uno degli eventi sportivi più amati al mondo".