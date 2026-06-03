Eurozona, prezzi alla produzione industriale in rialzo

Ad aprile 2026, rispetto a marzho 2026, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati dello 0,6% nell’area dell’euro e dello 0,7% nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Nel marzo 2026, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 3,4% nell’area dell’euro e del 3,1% nell’UE. Nell’aprile 2026, rispetto all’aprile 2025, i prezzi alla produzione industriale sono aumentati del 4,9% sia nell’area dell’euro che nell’UE.

Confronto mensile per principali raggruppamenti industriali e per Stato membro. Nell'area dell'euro, nell'aprile 2026 rispetto al marzo 2026, i prezzi alla produzione industriale:

- sono aumentati dell’1,8% per i beni intermedi,

- sono diminuiti dello 0,4% per l’energia,

- sono aumentati dello 0,3% per i beni strumentali,

- sono aumentati dello 0,3% per i beni di consumo durevoli,

- sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dello 0,9%.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

- sono aumentati dell’1,8% per i beni intermedi,

- sono aumentati dello 0,3% per l’energia,

- sono aumentati dello 0,3% per i beni strumentali,

- sono aumentati dello 0,3% per i beni di consumo durevoli,

- sono rimasti stabili per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell’industria totale, esclusa l’energia, sono aumentati dello 0,9%.

Gli aumenti mensili più elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Danimarca (+3,0%), Croazia (+2,7%) e Belgio (+2,4%). Si sono osservati cali in Francia (-2,1%), Estonia (-0,8%) e Svezia (-0,3%).

Per quanto riguarda l'Italia, i prezzi alla produzione industriale di aprile 2026 rispetto a un mese prima, ossia rispetto a marzo 2026 mostrano una variazione percentuale dello 0,1%.

Confronto annuale per principali raggruppamenti industriali e per Stato membro. Nell’area dell’euro nell’aprile 2026, rispetto all’aprile 2025, i prezzi alla produzione industriale:

- sono aumentati del 3,9% per i beni intermedi,

- sono aumentati del 12,3% per l’energia,

- sono aumentati del 2,1% per i beni strumentali,

- sono aumentati del 2,7% per i beni di consumo durevoli,

- sono diminuiti dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell'industria totale, esclusa l'energia, sono aumentati del 2,3%.

Nell’UE, i prezzi alla produzione industriale

- sono aumentati del 3,7% per i beni intermedi,

- sono aumentati del 12,6% per l’energia,

- sono aumentati dell’1,9% per i beni strumentali,

- sono aumentati del 2,5% per i beni di consumo durevoli,

- sono diminuiti dello 0,2% per i beni di consumo non durevoli.

I prezzi nell’industria complessiva, esclusa l’energia, sono aumentati del 2,1%.

Gli aumenti annuali più elevati dei prezzi alla produzione industriale sono stati registrati in Bulgaria (+14,5%), Lituania (+13,1%) e Romania (+11,5%). Si sono osservati cali in Lussemburgo (-3,7%), Estonia (-1,2%), Cipro (-0,7%) e Lettonia (-0,6%).

Per quanto riguarda l'Italia, i prezzi alla produzione industriale di aprile 2026 rispetto a un anno prima, ossia rispetto ad aprile 2025 mostrano una variazione percentuale del'8,8%.