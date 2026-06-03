Anuga Select China: rivoluzione del format

Per 13 anni, Anuga Select China si è affermata come una piattaforma di riferimento per l'industria alimentare e delle bevande, riunendo espositori, visitatori, partner e professionisti per favorire la connessione, lo scambio di idee e l'esplorazione di nuove opportunità di business. Gli organizzatori si dichiarano "profondamente grati a tutti coloro che hanno contribuito a questo percorso: la vostra fiducia, la vostra dedizione e il vostro feedback sono stati fondamentali per plasmare la piattaforma".

"Nell'ambito del nostro costante impegno a garantire una forte rilevanza di mercato e un valore a lungo termine, abbiamo deciso di rivalutare e sviluppare ulteriormente Anuga Select China per la sua prossima fase", di legge in una nota di Anuga. A seguito di un'analisi approfondita dell'evento e dell'attuale contesto di mercato, Anuga Select China non proseguirà nel suo formato attuale, ma si concentrerà sulla sua prossima fase di sviluppo.

"Questo passo ci permette di rivedere il concept e l'approccio generale per garantire che la piattaforma rimanga efficace, lungimirante e in linea con le esigenze in continua evoluzione del settore", prosegue la nota. "Questa decisione riflette il nostro continuo impegno nei confronti del mercato cinese. La Cina rimane un mercato vitale all'interno dell'ecosistema alimentare globale e una parte importante della nostra visione internazionale".

"Il nostro obiettivo", affermano gli organizzatori di Anuga, "è sviluppare piattaforme pertinenti, di alta qualità e sostenibili che creino un valore significativo per il settore. In quanto parte del network globale Anuga, restiamo pienamente impegnati a connettere i mercati, favorire lo sviluppo del business e facilitare lo scambio all'interno della comunità internazionale del settore alimentare e delle bevande". In tutto il mondo, gli eventi Anuga continuano a rappresentare piattaforme di grande impatto per l'innovazione, lo sviluppo del business e il dialogo del settore.

"Utilizzeremo questa fase per ascoltare attentamente, valutare nuove opportunità ed esplorare come Anuga Select China possa evolversi con un format che risponda in modo ancora più efficace alle esigenze del mercato e della nostra comunità. Ringraziamo sinceramente tutti i partner, gli espositori, i visitatori e i sostenitori per aver fatto parte di questo percorso finora", conclude la nota. "Rimarremo in stretto contatto per quanto riguarda gli sviluppi futuri e non vediamo l'ora di condividere il prossimo capitolo di Anuga Select China a tempo debito".