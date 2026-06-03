Fao: nuove evidenze sulla resistenza antimicrobica

La resistenza antimicrobica (Amr) rappresenta una minaccia significativa a lungo termine per la sicurezza alimentare, la produzione zootecnica, il benessere economico e la salute umana, rendendo imperativo riallineare gli incentivi nel settore zootecnico globale prima che i costi dell'inazione diventino molto più difficili da invertire. Lo afferma una nuova valutazione economica basata su scenari condotta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao).

Secondo le tendenze attuali, trainate dalla crescente domanda di alimenti di origine animale e dalla continua intensificazione della produzione, si prevede che l'uso globale di antimicrobici negli allevamenti aumenterà di quasi il 30% entro il 2040 rispetto al 2019, secondo il rapporto "Il futuro dell'uso di antimicrobici negli allevamenti: il costo economico dell'azione o dell'inazione", presentato a margine della quarta sessione del Sottocomitato Coag sull'allevamento presso la sede della Fao a Roma.

Il rapporto evidenzia che, sebbene gli antimicrobici promotori della crescita (Agp) siano associati a chiari aumenti di produttività a breve termine, soprattutto nelle aree con risorse limitate, le perdite di produzione a lungo termine previste negli scenari di crescente resistenza antimicrobica (Amr) sono molto maggiori. Negli scenari valutati, le perdite cumulative della produzione zootecnica nello scenario di elevata Amr potrebbero raggiungere circa 318 miliardi di dollari entro il 2040, rispetto ai circa 53 miliardi di dollari previsti nello scenario più severo di eliminazione graduale degli Agp.

"I costi della riduzione dell'uso non necessario di antimicrobici sono spesso immediati e concentrati, mentre i benefici derivanti dal mantenimento dell'efficacia antimicrobica sono a lungo termine e ampiamente condivisi", ha affermato Thanawat Tiensin, vicedirettore generale della Fao, direttore della Divisione Produzione e Salute Animale e Veterinario Capo. "Per questo motivo, l'efficacia antimicrobica dovrebbe essere considerata un bene pubblico globale, che richiede un migliore allineamento tra gli incentivi a livello nazionale e aziendale e i benefici globali derivanti dal mantenimento della sua efficacia, supportati da investimenti che rendano la prevenzione fattibile su larga scala".

Ciò richiede approcci politici integrati che combinino la regolamentazione con gli incentivi economici, investano nei servizi veterinari, nella sorveglianza e nella diagnostica, promuovano alternative come la vaccinazione, la biosicurezza e il miglioramento delle pratiche di allevamento, e allineino gli incentivi commerciali e di mercato con l'uso responsabile degli antimicrobici e l'adozione di alternative valide. Il rapporto stima che sarebbero necessari almeno 28,4 miliardi di dollari di investimenti transitori per coprire i costi a breve termine dell'intervento.