Nestlé punta sui beveroni

Sempre più prodotti da laboratorio e sempre meno "cibo vero" per la Nestlé. Dopo tre anni di "proficua collaborazione", la multinazionale svizzera ha annunciato che acquisirà interamente la tedesca Yfood Labs dai suoi fondatori. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Nestlé detiene una quota di minoranza del 49% in Yfood dal 2023.

Yfood è uno dei marchi leader in Europa nel settore dello "smart food", offrendo pasti pronti da bere, ossia dei beveroni nutrizionalmente completi in Germania e in tutta Europa. I suoi prodotti sono disponibili in 30 paesi e in oltre 50.000 punti vendita. Fondata a Monaco nel 2023, Yfood offre soluzioni di pasto pronte da bere (RTD) nutrizionalmente complete in tutta la Germania e in Europa. Le quote rimanenti, attualmente detenute dai fondatori Benjamin Kremer e Noel Bollmann, dovrebbero essere trasferite a Nestlé con effetto dal 3 luglio 2026. Come specificato la nota ufficiale, infatti, "previo ottenimento delle consuete approvazioni, si prevede che le restanti azioni detenute dai fondatori passino a Nestlé con effetto dal 3 luglio 2026".

"Grazie a una forte costruzione del marchio, all'espansione della distribuzione e a una continua innovazione di prodotto - spiega la nota - l'azienda ha ottenuto una crescita sostenuta. Le vendite nel 2025 sono state di circa 150 milioni di euro, registrando una crescita a doppia cifra rispetto all'anno precedente. Yfood si sta ora preparando per la sua prossima fase di crescita, che include l'espansione del marchio in nuovi mercati al di fuori dell'Europa".

Il successo del marchio riflette il crescente interesse per i pasti RTD, quello pronti da bere, e per i mercati più ampi del settore F&B funzionale, in linea con la crescente attenzione alla salute e l'aumento dei farmaci GLP-1 per la gestione del peso.