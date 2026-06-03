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CLARA MOSCHINI

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Il terziario sotto pressione come nel 2023

L'attività economica cala per il 3° mese consecutivo

A maggio, un nuovo calo del volume dei nuovi ordini spinge l’economia terziaria italiana ancora di più in contrazione. Lo rende noto l'ultimo report di S&P Global secondo cui nonostante le aziende abbiano continuato ad affrontare costi elevati a causa del conflitto mediorientale, il trasferimento di questi stessi ai clienti è stato relativamente limitato. L’aspetto positivo è che le aziende dei ser...

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