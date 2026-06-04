Piante TEA e innovazione nel settore agrario

Lunedì 8 giungo, dalle ore 9:00 presso l’Aula “20 maggio 2012” della Regione Emilia-Romagna a Bologna, avrà luogo il convegno “Piante TEA per l’innovazione genetica in ambito agrario”, a cui parteciperanno i massimi esperti del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), della SIGA (Società di Genetica Agraria), del CPVO (Ufficio comunitario delle varietà vegetali) e del giornalismo scientifico nazionale.

Le Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) utilizzate per le piante coltivate rappresentano una delle innovazioni più importati nel settore agrario, soprattutto nell’ultimo decennio, in quanto consentono di sviluppare varietà più resistenti a stress e parassiti attraverso modifiche puntiformi dell’informazione genetica, senza trasferimento di geni tra specie. Le TEA aiutano in modo efficace ad affrontare le situazioni imposte dai cambiamenti climatici e dalla crescente necessità di aumentare la resilienza delle produzioni locali. Allo stesso tempo, si è in grado di preservare la biodiversità agraria nazionale e si contribuisce alla sostenibilità economica e ambientale dell’agricoltura.

L’obiettivo del convengo è valutare lo stato della ricerca e delle sperimentazioni sulle piante TEA in Italia e creare un dialogo tra mondo scientifico, istituzioni e settore produttivo, promuovendo la definizione di un quadro legislativo che sostenga in modo efficace la ricerca, l’innovazione e le attività di sperimentazione a livello nazionale.