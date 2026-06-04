L'ottimismo di Remy Cointreau fa bene a tutto il settore

L'ottimismo di Rémy Cointreau in Borsa sta facendo da traino a tutto il settore degli spiriti a livello continentale. Non solo il titolo del colosso francese svetta a Parigi con un +10% a metà seduta, ma addirittura la performance si trascina dietro quelle, altrettanto positive, di Campari (+2%) e di Pernod Ricard (+2,3%): positivo anche Disgelo che che a Londra guadagna l'1,5%. Tanto entusiasmo è...