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L'ottimismo di Remy Cointreau fa bene a tutto il settore
Il titolo guadagna il 10% in Borsa sull'onda dei dati e del piano che punta a 100 milioni di utile
L'ottimismo di Rémy Cointreau in Borsa sta facendo da traino a tutto il settore degli spiriti a livello continentale. Non solo il titolo del colosso francese svetta a Parigi con un +10% a metà seduta, ma addirittura la performance si trascina dietro quelle, altrettanto positive, di Campari (+2%) e di Pernod Ricard (+2,3%): positivo anche Disgelo che che a Londra guadagna l'1,5%. Tanto entusiasmo è...
Fc - 60658
EFA News - European Food Agency
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