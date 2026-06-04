It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Agea migliora erogazioni ad agricoltori

Agenzia punta a mettere a sistema 4 mln ettari terreni incolti

Crescono le erogazioni di denaro pubblico agli agricoltori italiani. Secondo i dati del report annuale di Agea, nel 2025, tali fondi hanno ammontato a oltre 10 miliardi di euro, segnando un incremento del 24,8% rispetto all'anno precedente. Dal 2023 ad oggi, le risorse ricevute dagli agricoltori sono state di oltre 15 miliardi di euro complessivi.Nel report annuale, Agea ricorda che il valore complessivo...

lml - 60662

EFA News - European Food Agency
Similar