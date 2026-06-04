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Agea migliora erogazioni ad agricoltori
Agenzia punta a mettere a sistema 4 mln ettari terreni incolti
Crescono le erogazioni di denaro pubblico agli agricoltori italiani. Secondo i dati del report annuale di Agea, nel 2025, tali fondi hanno ammontato a oltre 10 miliardi di euro, segnando un incremento del 24,8% rispetto all'anno precedente. Dal 2023 ad oggi, le risorse ricevute dagli agricoltori sono state di oltre 15 miliardi di euro complessivi.Nel report annuale, Agea ricorda che il valore complessivo...
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EFA News - European Food Agency
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