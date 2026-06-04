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CLARA MOSCHINI

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Biologico risposta "concreta" alla crisi climatica

Giornata mondiale dell'Ambiente: Federbio chiede di "accelerare la transizione agroecologica”

In occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente che si festeggia domani 5 giugno e che quest’anno ha come focus il contrasto alle minacce climatiche e le soluzioni basate sulla natura “Inspired by nature. For climate. for our future”, FederBio sottolinea la necessità di "incentivare sistemi produttivi sostenibili", in grado di ridurre l’impatto ambientale e proteggere le risorse fondamentali per la vit...

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EFA News - European Food Agency
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