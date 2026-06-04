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Apollo abbandona Reno de Medici?
Rumors: il fondo Usa starebbe per cedere le quote nella società packaging
Apollo Global Management potrebbe cedere ai suoi obbligazionisti il controllo di Reno de Medici, azienda produttrice di cartone per imballaggi utilizzando fibre riciclate. Il condizionale è d'obbligo visto che, per il momento, si tratta di indiscrezioni secondo cui sarebbe in atto una ristrutturazione del debito che potrebbe portare alla nuova compagine azionaria. La società di private equity statunitense, lo...
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EFA News - European Food Agency
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