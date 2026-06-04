Crea: boom nuovi progetti

Un ente più forte, più connesso al sistema produttivo, dalla valenza strategica per il futuro dell’agricoltura: a metà mandato, il presidente Andrea Rocchi, insediatosi nell’aprile 2024, traccia un primo bilancio. “Un percorso, quello fatto in questi due anni, che ha consentito di mettere in sicurezza conti e bilanci, di garantire un fondo di funzionamento triennale, di riorganizzare Centri e Ammini...