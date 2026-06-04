Agroalimentare, sostenibilità e innovazione al Polimi

Mercoledì 17 giugno, dalle ore 9:30 alle 13:00, si terrà il Convegno di presentazione della Ricerca 2025-26 dell’Osservatorio Food Sustainability nell’Aula Magna Carassa e Dadda del Politecnico di Milano.

L’evento si concentrerà su tematiche che riguardano le diverse sfide del settore agroalimentare, in particolare sugli aspetti della sostenibilità e dell’innovazione e su come orientare le scelte strategiche della filiera: misurazione, rendicontazione e comunicazione responsabile della sostenibilità, riduzione dei rifiuti alimentari, soprattutto nel comparto della distribuzione, ed ecodesign per la sostenibilità del packaging.

I risultati della Ricerca saranno discussi da rappresentanti di imprese, istituzioni, terzo settore e comunità scientifica, con lo scopo di promuovere un approccio collaborativo e di arricchire il confronto con esperienze e punti di vista eterogenei. Tra questi, prenderanno parte ai panel di discussione diverse figure del settore agroalimentare: Myriam Finocchiaro, Communication, External Relations and Sustainability Manager di Granarolo SpA; Luca Fossati, HSE & Sustainability Director di Galbusera SpA; Fabio Fumagalli, Coordinatore della sostenibilità di Fratelli Beretta; Marta Schiraldi, Safety, Health, Environment e Sustainability Head Italia e Malta del Gruppo Nestlé in Italia; infine, Nicola Vighi, Ricerca e sviluppo del Consorzio Melinda Sca.