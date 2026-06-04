Brown Forman chiude un anno molto difficile

Brown-Forman Corporation ha reso noti oggi i risultati finanziari relativi al quarto trimestre e all'anno fiscale conclusosi il 30 aprile 2026. Il fatturato netto dichiarato nel quarto trimestre è aumentato del 2% a 912 milioni di dollari (+2% su base organica) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nel trimestre, l’utile operativo riportato è diminuito del 53% a 96 milioni di dollari (stabile su base organica) e l’utile diluito per azione è sceso del 62% a 0,12 dollari.

Per l’intero anno, il fatturato netto riportato dalla società è diminuito dell’1% a 3,9 miliardi di dollari (stabile su base organica) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L'utile operativo riportato è sceso del 10% a 1 miliardo di dollari (-2% su base organica) e l'utile diluito per azione è sceso del 17% a 1,53 dollari.

"Abbiamo chiuso l'anno fiscale superando le nostre aspettative, trainati da una forte esecuzione nel nostro portafoglio di innovazione, dai primi benefici della trasformazione della nostra strategia di commercializzazione (route-to-market) negli Stati Uniti e dalle iniziative strategiche di ristrutturazione dei costi - dichiara il presidente e amministratore delegato Lawson Whiting - La nostra capacità di far crescere i flussi di cassa derivanti dalle attività operative e il free cash flow per oltre 400 milioni di dollari in un mercato in contrazione dimostra la solidità del nostro business e il nostro impegno verso una solida strategia di allocazione del capitale. Sebbene per il prossimo anno prevediamo una continua volatilità del mercato e un ciclo dei costi impegnativo, i risultati di quest'anno dimostrano che disponiamo delle persone, dei marchi e della strategia giusti per affrontare queste sfide in modo efficace".

Il calo delle vendite nette è stato guidato dal termine della collaborazione con Korbel Champagne Cellars (collaborazione Korbel) e dall'assenza dell'accordo sui servizi di transizione (TSA) dell'anno precedente per Sonoma-Cutrer, parzialmente compensati dal lancio di Jack Daniel’s Tennessee Blackberry.

Da una prospettiva geografica, la crescita delle vendite nette nei mercati Emergenti e nel canale Travel Retail è stata parzialmente compensata da un calo negli Stati Uniti, mentre i mercati Internazionali Sviluppati sono rimasti stabili.

Il flusso di cassa libero (free cash flow) è aumentato di 462 milioni di dollari raggiungendo 893 milioni di dollari.

Le vendite nette dei prodotti a base di whiskey sono aumentate del 3% (+1% a livello organico), trainate dal lancio di Jack Daniel’s Tennessee Blackberry, dall'effetto positivo dei cambi valutari e dalla crescita di Woodford Reserve negli Stati Uniti, parzialmente compensate dal calo di Jack Daniel’s Tennessee Whiskey.

Le vendite nette del portafoglio Tequila sono diminuite del 4% (-6% a livello organico), Herradura -9% a causa dei minori volumi negli Stati Uniti. Le vendite nette di el Jimador sono diminuite del 2% (-2% a livello organico) a causa dei cali registrati negli Stati Uniti e in Messico, parzialmente compensati da volumi più elevati in Colombia.

Le vendite nette del portafoglio Ready-to-Drink (RTD) sono aumentate dell'11% (+7% a livello organico). Il portafoglio RTD/RTP di Jack Daniel’s è diminuito del 3% (-5% a livello organico) a causa dei cali negli Stati Uniti e dell'assenza di superalcolici di produzione americana dagli scaffali dei negozi nella maggior parte delle province del Canada.

Le vendite nette del resto del portafoglio sono diminuite del 31% (+18% a livello organico) a causa dell'impatto sfavorevole di acquisizioni e cessioni, parzialmente compensato dalla distribuzione di nuovi marchi di terzi in Giappone e Messico, nonché dalla forte crescita a doppia cifra di Gin Mare e Diplomático.

Per quanto riguarda l'outlook per l'anno fiscale 2027, Brown Fornan prevede che il contesto operativo "imarrà difficile". Le pressioni macroeconomiche e l'instabilità geopolitica "continuano a influenzare negativamente il comportamento dei consumatori e il consumo di bevande alcoliche, in particolare nei mercati sviluppati".

"Rimaniamo impegnati - dicono dalla società di Louisville - a far crescere la nostra attività a lungo termine, concentrandoci intensamente sulle variabili sotto il nostro controllo. Riteniamo che nell'anno fiscale 2027 trarremo vantaggio dalla nostra iniziativa di ristrutturazione precedentemente annunciata, dalle modifiche ai distributori negli Stati Uniti e dalle continue innovazioni di prodotto, come l'espansione di Jack Daniel's Tennessee Blackberry. Considerando questi fattori, per l'anno fiscale 2027 ci aspettiamo quanto segue: vendite nette organiche stabili, risultato operativo organico in calo compreso tra il 3% e il 5%". La società prevede spese in conto capitale "in un intervallo tra 60 e 70 milioni di dollari".