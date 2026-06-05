Ferrero crede nella Francia (e investe 60 milioni)

In occasione del vertice Choose France, evento che promuove l'attrattiva economica della Francia presso gli investitori internazionali, Ferrero ha annunciato un nuovo investimento di 60 milioni di euro per il suo sito di Villers-Écalles (Normandia) e per lo stabilimento di Nieppe (Alta Francia) di proprietà di Biscuits Delacre, società affiliata a Ferrero. Il nuovo investimento nello stabilimento rientra nell'ambito del lancio di un nuovo prodotto, ossia dei Nutella Cookies.

Di fatto, con l'annuncio Ferrero ha riaffermato il proprio impegno finanziario "duraturo" sul territorio francese: negli ultimi cinque anni, il gruppo Ferrero ha investito 210 milioni di euro in Francia per rafforzare le proprie capacità industriali e logistiche, modernizzare i propri siti e sostenere la crescita dei suoi marchi iconici.

Presente in Francia da oltre 60 anni, Ferrero prosegue lo sviluppo delle proprie attività industriali e logistiche con un'ambizione costante: rafforzare in modo sostenibile le proprie capacità produttive, modernizzare le infrastrutture e accompagnare la crescita dei propri marchi sul territorio.

Dal 2021, il gruppo ha realizzato quasi 210 milioni di euro di investimenti in Francia, dedicati alla modernizzazione dei propri siti industriali, allo sviluppo delle capacità logistiche e alla trasformazione ambientale delle proprie infrastrutture. Attraverso questi investimenti, il gruppo conferma il ruolo strategico della Francia nel suo sviluppo europeo e ribadisce il proprio legame con i territori in cui è insediato. Una traiettoria di investimento che contribuisce, inoltre, a sostenere l'occupazione e lo sviluppo industriale locale, in particolare attraverso i progetti avviati a Nieppe, nella regione dell'Alta Francia, l'Hauts-de-France.

Questa strategia si è concretizzata, in particolare, in diversi progetti industriali e logistici già avviati e realizzati sul territorio a partire dal 2021: la modernizzazione e la prosecuzione degli investimenti di trasformazione industriale e ambientale presso il sito di Villers-Écalles, il primo stabilimento di produzione di Nutella al mondo (26%), per un investimento di 15 milioni di euro: lo sviluppo di una nuova linea di confezionamento di Nutella da 3 kg destinata ai professionisti, per un investimento di 15 milioni di euro e, adesso, una nuova tappa allo stabilimento di Nieppe con il lancio di Nutella Cookies e l'implementazione di una linea di produzione unica per il mercato europeo, che rappresenta un investimento di circa 30 milioni di euro.

Il completamento della costruzione dei due magazzini logistici di Cléon e Barentin, annunciato durante l'edizione Choose France 2025, costituisce una tappa fondamentale attraverso cui, con tutti gli investimenti distribuiti in Francia, Ferrero riafferma un approccio fondato su risultati concreti e sostenibili al servizio dell'industria, dell'occupazione locale e dell'attrattività dei territori. Il gruppo conferma così la propria volontà di inserire il proprio sviluppo in Francia nel lungo periodo, attraverso progetti industriali effettivamente implementati sul campo.

Ferrero in Francia conta oggi 1.400 collaboratori e 11.300 posti di lavoro mobilitati sul territorio (indiretti e indotti). La nuova tappa di sviluppo a Nieppe con il lancio di Nutella Cookies rappresenta adesso la nuova fase d'investimenti da 30 milioni di euro attraverso un progetto che accompagnerà lo sviluppo delle capacità industriali dedicate a questa innovazione strategica per il marchio Nutella, con l'installazione di una linea di produzione unica in Europa.

Con questo nuovo investimento, Ferrero prosegue il rafforzamento della propria impronta industriale in Francia, sviluppando nuove capacità produttive destinate a sostenere la crescita del Gruppo attraverso l'innovazione.

"La Francia occupa da molti anni una posizione centrale nella strategia industriale e logistica di Ferrero in Europa - conferma Mauro de Felip, direttore generale di Ferrero Francia - Gli investimenti annunciati oggi riflettono la nostra volontà di proseguire nello sviluppo sostenibile e concreto sul territorio, rafforzando le nostre capacità industriali, accompagnando l'innovazione dei nostri marchi, come dimostra il lancio di Nutella Cookies sul mercato francese, e contribuendo in modo duraturo al dinamismo economico delle regioni in cui operiamo".