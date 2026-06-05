Fao: prezzi alimentari stabili

Secondo i nuovi dati pubblicati venerdì dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), l'indice di riferimento per i prezzi mondiali delle materie prime alimentari è rimasto sostanzialmente stabile a maggio, poiché il calo delle quotazioni degli oli vegetali ha compensato gli aumenti di quelle dei cereali e dello zucchero.

L'indice dei prezzi alimentari della Fao, che monitora le variazioni mensili dei prezzi internazionali di un paniere di prodotti alimentari scambiati a livello globale, si è attestato in media a 130,8 punti a maggio 2026, in calo dello 0,2% rispetto al valore rivisto di aprile e in aumento del 2,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

"Sebbene i mercati globali delle materie prime alimentari siano rimasti sostanzialmente resilienti, l'aumento dei prezzi dei cereali sottolinea la vulnerabilità ai rischi legati alle condizioni meteorologiche e alle perturbazioni nei mercati dell'energia e dei fattori produttivi. La persistente incertezza che interessa le principali rotte commerciali, tra cui lo Stretto di Hormuz, potrebbe ridurre l'uso di fertilizzanti ed esercitare ulteriore pressione sui prezzi alimentari, evidenziando la necessità di un'azione internazionale coordinata", ha dichiarato Boubaker Ben-Belhassen, direttore della divisione Mercati e Commercio della Fao.

L'indice Fao dei prezzi dei cereali è aumentato del 2,6% rispetto ad aprile e di quasi il 5% rispetto a un anno fa, riflettendo l'aumento dei prezzi di tutti i principali cereali a causa dell'incremento dei costi globali di carburante e fertilizzanti e delle pressioni meteorologiche. I prezzi mondiali del grano sono aumentati del 3,4% su base mensile e del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sostenuti dalle previsioni di raccolti inferiori nei principali paesi esportatori, tra cui gli Stati Uniti, dove le condizioni per le colture di grano invernale sono tra le meno favorevoli degli ultimi decenni. I prezzi del grano duro rosso invernale statunitense a maggio 2026 sono stati superiori del 28% rispetto a maggio 2025. I prezzi del mais sono aumentati dell'1,9% (3,9% su base annua) grazie alla maggiore domanda di importazioni nei mercati chiave, alla minore disponibilità in Brasile e negli Stati Uniti e all'aumento dei prezzi dell'energia che ha stimolato la domanda di etanolo. L'indice Fao dei prezzi di tutto il riso è aumentato del 2,7% rispetto al mese precedente, poiché le preoccupazioni meteorologiche e l'aumento dei prezzi del petrolio greggio e dei prodotti derivati hanno sostenuto le quotazioni in alcuni dei principali paesi esportatori asiatici.

I prezzi degli oli vegetali, al contrario, sono diminuiti del 4,6% rispetto ad aprile, registrando il primo calo mensile del 2026. I prezzi internazionali dell'olio di palma sono calati a causa delle aspettative di una minore domanda globale di importazioni e dell'incertezza nei mercati del petrolio greggio, mentre l'andamento dei prezzi mondiali dell'olio di soia è stato contrastante, con aumenti stagionali delle forniture esportabili che hanno spinto al ribasso i prezzi in Sud America, mentre la solida domanda di biocarburanti ha sostenuto i prezzi in Nord America. I prezzi dell'olio di colza e di girasole sono aumentati a causa della scarsità di offerta.

L'indice dei prezzi della carne è aumentato dello 0,1%. I prezzi mondiali della carne bovina sono cresciuti grazie alla forte domanda di importazioni, in particolare da Cina e Stati Uniti, mentre i prezzi della carne suina sono diminuiti, principalmente a causa dei prezzi più bassi nell'Unione Europea in un contesto di abbondanza di offerta e domanda di importazioni contenuta.

I prezzi dei prodotti lattiero-caseari sono diminuiti dello 0,5% rispetto al mese precedente, trascinato al ribasso dai prezzi internazionali del burro. I prezzi del formaggio sono rimasti sostanzialmente stabili, mentre i prezzi del latte scremato in polvere sono aumentati. I prezzi del latte intero in polvere hanno mostrato andamenti contrastanti.

L'indice Fao dei prezzi dello zucchero è aumentato del 7,5% a maggio, spinto dai dati che indicano una minore quota della produzione brasiliana di canna da zucchero destinata alla produzione di zucchero, alimentando le aspettative di una maggiore conversione in etanolo, nonché dai timori che le condizioni di El Niño possano influire negativamente sulla produzione in India e Thailandia nel corso del prossimo anno.