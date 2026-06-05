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CLARA MOSCHINI

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Giornata Sicurezza Alimentare: l'impegno dell'industria molitoria

Martinelli (Italmopa): "Nostro rigore rafforza il buon nome delle semole italiane"

Ogni anno, il 7 giugno, viene celebrata la Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, proclamata nel 2019 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla rilevanza della sicurezza sanitaria degli alimenti per la tutela della salute dei consumatori. La ricorrenza costituisce per Italmopa-Associazione Industriali Mugnai d’Italia (FederPrima/Confindustria) l’occasi...

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EFA News - European Food Agency
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