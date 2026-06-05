Invitalia, selezione investimenti nel Mezzogiorno

Il ministero dell’Università e della Ricerca MUR e Invitalia pubblicano un avviso per selezionare operatori finanziari a cui affidare la gestione di fondi dedicati a investimenti in imprese, con l’obiettivo di sostenere ricerca, investimenti produttivi innovativi e crescita nel Mezzogiorno. La selezione è rivolta a intermediari regolati e vigilati, che dovranno realizzare operazioni di investimento in equity, quasi equity e, in misura minore, prestiti.

Gli investimenti saranno destinati a startup, almeno in fase seed e PMI, per l’azione 1.1.3-a, e a PMI e grandi imprese per l’azione 1.6.1 del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività PN RIC.Le pmi devono avere sede in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

L’iniziativa punta a sostenere progetti di ricerca applicata e trasferimento tecnologico, oltre allo sviluppo di tecnologie innovative strategiche (“STEP”), favorendo lo sviluppo di soluzioni avanzate, vicine al mercato e con un impatto concreto sul sistema produttivo del Sud.

Le risorse disponibili nel Fondo di Partecipazione MUR ammontano complessivamente a circa 219 milioni di euro e Invitalia, in qualità di gestore del Fondo, seguirà e monitorerà le attività degli operatori e valuterà i risultati degli investimenti sul territorio.

Ogni operatore finanziario selezionato gestirà un minimo di 30 milioni di euro a cui dovrà affiancare, per ogni operazione di investimento, almeno il 30% di risorse private.

Inoltre, gli operatori saranno responsabili di tutte le fasi: dalla promozione del Fondo, alla valutazione dei progetti, dal monitoraggio, alla valorizzazione degli investimenti. Tra i principali criteri di valutazione delle operazioni ci sono la qualità dei progetti, la sostenibilità economica e la coerenza con gli obiettivi del PN RIC.

C’è tempo fino al 20 luglio per candidarsi.