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Pharmanutra entra in Euronext Tech Leaders
L'azienda nutraceutica nel segmento di Borsa delle società più innovative
Pharmanutra, azienda specializzata nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro e minerali, annuncia il suo ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext a sostegno delle società più innovative nel panorama tecnologico europeo.A seguito della review annuale del segmento Euronext Tech Leaders, 12 nuove società europee sono state inserite nel prestigioso gruppo, grazie al...
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EFA News - European Food Agency
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