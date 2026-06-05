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Italia-Francia, parte da Cuneo il TRA_IN per l’agroindustria
Progetto interregionale punta al rilancio delle pmi dei 2 paesi
Un progetto per rafforzare competitività, resilienza e sostenibilità delle micro, piccole e medie imprese della filiera agroalimentare nell’area alpina di confine, attraverso formazione, informazione strategica e networking. Questo è quanto è emerso a Cuneo, presso il Dipartimento di Management “Valter Cantino” dell’Università di Torino, in occasione dell’evento di lancio di TRA_IN - Innovazione tr...
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EFA News - European Food Agency
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