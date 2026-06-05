BF: valore produzione ed Ebitda in crescita

L’assemblea ordinaria degli azionisti di BF S.p.A. si è riunita approvando il bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2025. Il valore della produzione consolidato è passato da 1.505 milioni di euro nel 2024 a 1.730 milioni di euro nel 2025. L’Ebitda consolidato è passato da 100 milioni di euro nel 2024 a 129 milioni di euro nel 2025. La crescita registrata è imputabile, oltre che all’ampl...