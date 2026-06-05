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CLARA MOSCHINI

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NewPrinces, Equita aggiorna il rating

Confermato il Buy ma target price ridotto da 30,5 a 25 euro per azione

Nuovo giudizio per NewPrinces di Angelo Mastrolia. Equita ha confermato sul titolo la raccomandazione Buy riducendo al contempo il target price a 25 euro dal precedente da 30,5 euro. Il broker ha aggiornato le stime per riflettere il nuovo perimetro di consolidamento e le ultime indicazioni del management. Secondo gli analisti, NewPrinces è oggi organizzata in due macro divisioni: il business manufacturing, che...

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