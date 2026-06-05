Longino&Cardenal delibera il buyback. E il titolo scende

Si muove al ribasso in Borsa a Piazza Affari Longino & Cardenal, società attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari per l'alta ristorazione> il titolo viaggia a 1,1 euro in calo del 2,65% dopo che il consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie. Il buyback prenderà il via l'8 giugno 2026 e potrà essere effettuato per un periodo di 18 mesi: il controvalore massimo dell'operazione e di 200.000 euro é un quantitativo di azioni acquistabili non superiore al 20% del capitale sociale.

La società ha precisato che il programma non è finalizzato alla riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni acquistate. Secondo le indicazioni, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, piani di incentivazione, gestione efficiente della liquidità e sostegno alla liquidità del titolo. Per l'esecuzione degli acquisti sul mercato è stata incaricata Integrae SIM: alla data odierna Longino & Cardenal non detiene azioni proprie.

Il presidente del consiglio e l'amministratore delegato sono autorizzati, anche disgiuntamente, a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del programma, nel pieno rispetto della delibera assembleare.





Intanto, in Borsa,









Condividi

Raccomandati per te

Se hai il grasso sull’addome, fai questo ogni giorno. (Non è una dieta)ad

Se hai il grasso sull’addome, fai questo ogni giorno. (Non è una dieta)

4 alimenti che depurano il fegato e bruciano il grasso sulla pancia

medicina-naturale.it

ad

Geniale condizionatore portatile mantiene fresca la casa e fa risparmiare

Tutto per la casa

ad

Macchie senili? Il trucco coreano più semplice (di cui quasi nessuno parla)! (non così)

femme-divine.it

Fastidi pungenti, brucianti o formicolii? Spesso la causa sono i nerviad

Fastidi pungenti, brucianti o formicolii? Spesso la causa sono i nervi

Compendio della salute

Bonus tetto 2026 (scade a giugno): cosa sapere prima di prendere una decisione.ad

Bonus tetto 2026 (scade a giugno): cosa sapere prima di prendere una decisione.

Tetto No Problem

```

Leggi anche

USA, ADP: nuovi posti di lavoro nel settore privato a maggio

FILA, buyback per oltre 760 mila euro

SYS-DAT, buyback per oltre 270 mila euro

USA: Richieste sussidi disoccupazione salgono meno delle attese a 200mila unità

Teleborsa

SEZIONI

Tutte le notizie

Italia

Europa

Mondo

Ambiente

Banche

Economia

Finanza

Politica

Scienza e tecnologia

Assicurazioni

Energia

Lusso

Comunicati Corporate

QUOTAZIONI

Tutti i mercati

Azioni Italia

ETF ETC/ETN

Obbligazioni

Fondi

Cambi e Valute

Materie Prime

Tassi

Futures e Derivati

Sedex

Warrant

Rating Agenzie

EuroTLX

Vorvel

RUBRICHE

Gli Speciali

Guide

VIDEO

Tutti i Video

AGENDA

Eventi

Calendario Macro

Calendario Dividendi

Coefficienti di rettifica e Corporate Actions

Coesione Italia 21-27 Lazio

Cofinanziato dall'Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Lazio

Grazie al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Teleborsa ha realizzato un importante percorso di innovazione tecnologica che rafforza la sicurezza, la resilienza operativa e la qualità dei servizi digitali offerti ai propri clienti — a beneficio dell'intera infrastruttura finanziaria italiana.





Teleborsa - Agenzia Stampa reg. Tribunale Roma n. 169/61 del 18/02/1961 – email: redazione teleborsa.it - Direttore Responsabile: Valeria Di Stefano

Copyright © 2026 Teleborsa P.IVA 00919671008. Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del materiale presente sul sito. Software, design e tecnologia di Teleborsa; hosting su server farm Teleborsa. I dati, le analisi ed i grafici hanno carattere indicativo; qualsiasi decisione operativa basata su di essi è presa dall'utente autonomamente e a proprio rischio. Avviso sull'uso e sulla proprietà dei dati .

Termini e condizioni di utilizzo





Le foto presenti su www.teleborsa.it sono di pubblico dominio o soggette a licenza di pubblicazione in concessione a Teleborsa. Chiunque ritenesse che la pubblicazione di un'immagine leda diritti di autore è pregato di segnalarlo all'indirizzo di e-mail redazione teleborsa.it. Sarà nostra cura provvedere all'accertamento ed all'eventuale rimozione.

Segnalazioni Whistleblowing.