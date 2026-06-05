Longino&Cardenal delibera il buyback. E il titolo scende
A Piazza Affari -2,65% dopo che il cda ha avviato un programma di acquisto azioni proprie
Si muove al ribasso in Borsa a Piazza Affari Longino & Cardenal, società attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi rari per l'alta ristorazione> il titolo viaggia a 1,1 euro in calo del 2,65% dopo che il consiglio di amministrazione ha deliberato di avviare un programma di acquisto e disposizione di azioni proprie. Il buyback prenderà il via l'8 giugno 2026 e potrà essere effettuato per un periodo di 18 mesi: il controvalore massimo dell'operazione e di 200.000 euro é un quantitativo di azioni acquistabili non superiore al 20% del capitale sociale.
La società ha precisato che il programma non è finalizzato alla riduzione del capitale mediante annullamento delle azioni acquistate. Secondo le indicazioni, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, piani di incentivazione, gestione efficiente della liquidità e sostegno alla liquidità del titolo. Per l'esecuzione degli acquisti sul mercato è stata incaricata Integrae SIM: alla data odierna Longino & Cardenal non detiene azioni proprie.
Il presidente del consiglio e l'amministratore delegato sono autorizzati, anche disgiuntamente, a compiere tutti gli atti necessari per l'esecuzione del programma, nel pieno rispetto della delibera assembleare.
Intanto, in Borsa,
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