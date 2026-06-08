Campari, terza generazione pronta al comando?

Campari e pronta a vedere il timone dell'azienda alla terza generazione? Sembra di si, almeno stando a quanto rivelato dal Corsera, secondo cui la famiglia italiana del più noto aperitivo al mondo sarebbe pronta al cambio generazionale. Più precisamente, Luca e Alessandra Garavoglia, i fratelli azionisti di maggioranza di Campari, starebbero lavorando al passaggio di consegne ai rispettivi figli: A...