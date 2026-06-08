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Campari, terza generazione pronta al comando?
Si prepara il cambio della guardia: in azienda Alessandro Garavoglia e Jacopo Forloni
Campari e pronta a vedere il timone dell'azienda alla terza generazione? Sembra di si, almeno stando a quanto rivelato dal Corsera, secondo cui la famiglia italiana del più noto aperitivo al mondo sarebbe pronta al cambio generazionale. Più precisamente, Luca e Alessandra Garavoglia, i fratelli azionisti di maggioranza di Campari, starebbero lavorando al passaggio di consegne ai rispettivi figli: A...
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EFA News - European Food Agency
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