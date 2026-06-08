Italia del gusto festeggia i primi 20 anni

Il prossimo 18 giugno, presso il Chiostro del Bramante a Roma, il Consorzio Italia del Gusto celebrerà i suoi primi vent'anni di attività con una serata dedicata al valore del Made in Italy agroalimentare e alle imprese che hanno contribuito a portarlo nel mondo.Fondato nel 2006 da Giovanni Rana, Italia del Gusto è oggi il primo Consorzio privato di imprese italiane del settore alimentare e vinicolo. Ri...