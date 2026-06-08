It does not receive public funding
Editor in chief:
CLARA MOSCHINI

Facebook Twitter Youtube Instagram LinkedIn


Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service

Logistica. Asse Europa-America Latina

Federlogistica favorisce la creazione dall’alleanza con importanti ricadute internazionali

Il SIL, Salon Internacional de la Logistica di Barcellona, considerato uno dei principali appuntamenti fieristici e convegnistici del settore, ha tenuto a battesimo un’alleanza, potenzialmente foriera di importantissime ricadute economiche, operative e commerciali, fra l’Europa e l’America Latina.Frutto indiretto del patto e della collaborazione già in atto fra l’italiana Federlogistica, presieduta da David...

Fc - 60742

EFA News - European Food Agency
Similar