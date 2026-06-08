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Logistica. Asse Europa-America Latina
Federlogistica favorisce la creazione dall’alleanza con importanti ricadute internazionali
Il SIL, Salon Internacional de la Logistica di Barcellona, considerato uno dei principali appuntamenti fieristici e convegnistici del settore, ha tenuto a battesimo un’alleanza, potenzialmente foriera di importantissime ricadute economiche, operative e commerciali, fra l’Europa e l’America Latina.Frutto indiretto del patto e della collaborazione già in atto fra l’italiana Federlogistica, presieduta da David...
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EFA News - European Food Agency
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