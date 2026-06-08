Do you want to access to this and other private contents?
Log in if you are a subscriber or click here to request service
Intermonte porta in tour 18 mid cap italiane
Anche Finefoods e De' Longhi sotto i riflettori negli eventi a Parigi e Londra
Intermonte, Investment banking firm leader in Italia e punto di riferimento nel segmento delle mid & small caps, annuncia due nuovi appuntamenti di rilievo internazionale dedicati all’eccellenza delle MidCap italiane. Si tratta dell''European MidCap Event di Parigi e dell'Italian Roadshow di Londra, due appuntamenti che, come sottolinea la nota ufficiale, "rinnovano l'impegno di Intermonte nel portare s...
Fc - 60753
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency