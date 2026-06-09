Fine Foods, nuova fabbrica a Brembate

Un investimento di oltre 50 milioni di euro per rafforzare capacità produttiva, innovazione tecnologica e competitività, rispondendo alla crescente domanda del mercato in Italia e in Europa. È questo il messaggio di Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M. S.p.A., al centro della nuova tappa di “Fabbriche Aperte”, il progetto promosso da Egualia per valorizzare il ruolo delle aziende impegnate nella produ...