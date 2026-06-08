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Coop Braccianti Riminese: valore produzione oltre 123 mln euro
Anche utile netto in crescita, alla vigilia dell'80° della società
Ottant'anni di storia, di lavoro, di cooperazione e di legame con il territorio. La Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) celebra nel 2026 il traguardo degli 80 anni di attività presentando un bilancio che conferma la solidità del gruppo e la sua capacità di continuare a creare valore economico, occupazionale e sociale.L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio e il consolidato 202...
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EFA News - European Food Agency
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