Coop Braccianti Riminese: valore produzione oltre 123 mln euro

Ottant'anni di storia, di lavoro, di cooperazione e di legame con il territorio. La Società Cooperativa Braccianti Riminese (Cbr) celebra nel 2026 il traguardo degli 80 anni di attività presentando un bilancio che conferma la solidità del gruppo e la sua capacità di continuare a creare valore economico, occupazionale e sociale.L'assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio e il consolidato 202...