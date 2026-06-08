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Brasile-Panama: partenariato agroalimentare
Accordo per apertura mercati: fertilizzanti in cambio di sementi di cocco e caffè
Tra Brasile e Panama si rafforzano i partenariati volti a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di fertilizzanti per il Brasile e ad espandere gli scambi commerciali agricoli tra i due Paesi. E' quanto emerge dalla missione ufficiale brasiliana nel Paese centroamericano, la cui agenda ha permesso di individuare opportunità di cooperazione nella logistica di input agricoli, bio-input e tecnologie...
lml - 60775
EFA News - European Food Agency
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