Brasile-Panama: partenariato agroalimentare

Tra Brasile e Panama si rafforzano i partenariati volti a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di fertilizzanti per il Brasile e ad espandere gli scambi commerciali agricoli tra i due Paesi. E' quanto emerge dalla missione ufficiale brasiliana nel Paese centroamericano, la cui agenda ha permesso di individuare opportunità di cooperazione nella logistica di input agricoli, bio-input e tecnologie...