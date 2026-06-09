De' Longhi, prosegue il piano di buyback
Dal 1° al 5 giugno acquistate azioni proprie per oltre 2,1 milioni di euro
Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi comunica di aver acquistato nel periodo compreso tra il 1° giugno 2026 ed il 5 giugno 2026, 60.707 azioni proprie, corrispondenti allo 0,0401% del numero complessivo di azioni ordinarie, al prezzo medio ponderato di Euro 35,1927. Il controvalore titoli complessivo dell'operazione é pari a Euro 2.136.440,57.
A seguito delle operazioni compiute nell’ambito dello Share Buy-Back, alla data del 5 giugno 2026 la società detiene complessivamente 2.260.133 azioni proprie, corrispondenti allo 1,4939 % del numero complessivo di azioni ordinarie.
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EFA News - European Food Agency
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