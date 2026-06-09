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Maturità: così gli studenti italiani la... addolciscono
Quasi la metà di loro opta per le merendine, 3 su 4 preferiscono gli zuccheri ai salati
Libri aperti fino a notte fonda, post-it sparsi qua e là, chat di classe che non smette di notificare messaggi: per oltre 500mila studenti è iniziato il rush finale verso la maturità 2026. Con la prima prova, fissata per il 18 giugno, le giornate dei maturandi sono scandite da simulazioni, ripassi intensivi, sveglie anticipate fino a vere e proprie maratone sui libri. Ma, allo stesso tempo, anche di...
lml - 60798
EFA News - European Food Agency
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