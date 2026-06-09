Maturità: così gli studenti italiani la... addolciscono

Libri aperti fino a notte fonda, post-it sparsi qua e là, chat di classe che non smette di notificare messaggi: per oltre 500mila studenti è iniziato il rush finale verso la maturità 2026. Con la prima prova, fissata per il 18 giugno, le giornate dei maturandi sono scandite da simulazioni, ripassi intensivi, sveglie anticipate fino a vere e proprie maratone sui libri. Ma, allo stesso tempo, anche di...