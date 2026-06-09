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CLARA MOSCHINI

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Dieta mediterranea: 8 su 10 la seguono

Però agli italiani costa, e non c'è più tempo di cucinare...

La Dieta Mediterranea - vero “elisir di lunga vita” - è ancora oggi modello alimentare di riferimento per molti italiani, tanto che circa 8 su 10 (84%) dichiarano di seguirla in modo abbastanza coerente se non di più.  Tra chi non la segue pienamente, il 54% individua nel costo degli alimenti che la caratterizzano il principale ostacolo, mentre il 45% cita la mancanza di tempo per la preparazione dei pa...

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EFA News - European Food Agency
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