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L'Italia attesa alla sfida dell'overtourism
L'estate si apre sotto i migliori auspici con 171,8 mln di presenze attese
Con 171,8 milioni di presenze attese tra luglio e agosto, di cui oltre 89 milioni straniere, l’estate 2026 si apre sotto i migliori auspici per il turismo italiano. Un’accelerazione che conferma il trend del primo trimestre dell’anno, chiuso con 71,6 milioni di presenze, in crescita del 16% sul 2025. Eppure, i flussi stanno ridisegnando la mappa del Paese: le destinazioni emergenti crescono a doppi...
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EFA News - European Food Agency
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