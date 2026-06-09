Lidl invade Gran Bretagna

Lidl ha annunciato oggi la firma un accordo da 500 milioni di sterline con i coltivatori inglesi per i prossimi 5 anni. L'investimento é stato effettuato nel settore dei piccoli frutti britannici, rafforzando il proprio impegno nei confronti dell'agricoltura del Regno Unito, ed é pensato per offrire maggiore certezza ai coltivatori in un momento di crescenti pressioni sul settore.L'ultimo impegno d...