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CLARA MOSCHINI

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Campbell's, trimestre nero per colpa (anche) dei dazi

Vendite nette diminuite del 4% a 2,4 miliardi di dollari

The Campbell’s Company, la nota fabbrica delle altrettanto note zuppe yankee, ha approvato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, terminato il 3 maggio 2026. Il periodo si è chiudo con vendite nette diminuite del 4% a 2,4 miliardi di dollari su base reported e organica.  L'utile lordo è sceso dell'11% attestandosi a 650 milioni di dollari: il margine lordo è sceso di 190 punti base...

Fc - 60823

EFA News - European Food Agency
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