Campbell's, trimestre nero per colpa (anche) dei dazi

The Campbell’s Company, la nota fabbrica delle altrettanto note zuppe yankee, ha approvato i risultati del terzo trimestre dell'anno fiscale 2026, terminato il 3 maggio 2026. Il periodo si è chiudo con vendite nette diminuite del 4% a 2,4 miliardi di dollari su base reported e organica. L'utile lordo è sceso dell'11% attestandosi a 650 milioni di dollari: il margine lordo è sceso di 190 punti base...