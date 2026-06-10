La Marzocco celebra il rito del caffè a Pitti Uomo

In occasione di Pitti Immagine Uomo, in programma a Firenze nella storica Fortezza da Basso dal 16 al 19 giugno, La Marzocco, icona nell’industria delle attrezzature da caffè di alta gamma e FrescobolCarioca, il brand brasiliano ispirato al gioco dei racchettoni, tipico da spiaggia nato a Rio de Janeiro, presentano una Capsule collection che unisce design italiano, cultura del caffè e lifestyle brasiliano in un racconto dedicato ai rituali lenti della quotidianità e al lusso del tempo. Durante i giorni della manifestazione fiorentina, il progetto “Cafézinho Carioca” prenderà vita attraverso un’esperienza che intreccia moda, convivialità e artigianalità.

Accanto a una campagna digitale ambientata a Rio de Janeiro, la collaborazione troverà la propria espressione fisica durante Pitti Immagine Uomo attraverso lo spazio attico in fiera, ispirato a un raffinato caffè-bar italo-brasiliano. La collaborazione racconta un immaginario fatto di mattine lente sul mare, espresso preparato con cura, eleganza rilassata e dettagli ricercati: una sintesi tra il rigore del design italiano e il calore dello stile brasiliano, dove il caffè diventa espressione di cultura e stile di vita contemporaneo.

Dominato da tonalità beige sabbia e verde palma, l’ambiente proporrà classici italiani e signature drink d’ispirazione brasiliana, insieme a una capsule collection beachwear e loungewear co-branded La Marzocco x Frescobol Carioca disponibili sul sito e sui canali e-commerce. Elemento centrale dell’installazione in fiera sarà una Linea Mini de La Marzocco realizzata da Officine Fratelli Bambi, simbolo dell’identità del marchio fiorentino e della sua capacità di coniugare design, innovazione e manifattura artigianale. Con questa iniziativa, La Marzocco rafforza ulteriormente il dialogo con il mondo della moda. Negli anni il brand è divenuto brand ricercato anche per le proposte merchandising legate al Fashionwear.

La partnership, nata dall’incontro tra due realtà accomunate da una forte sensibilità estetica e da una visione contemporanea del lusso, interpreta il rito del caffè come pausa consapevole, esperienza autentica e occasione di relazione. Il concetto di “Cafézinho Carioca” fonde, infatti, la tradizione italiana dell’espresso con la filosofia brasiliana della slow living, trasformando un gesto quotidiano in un momento di benessere e convivialità.

Parallelamente agli appuntamenti di Pitti Uomo, sarà inoltre possibile vivere esperienze immersive all’Accademia del Caffè Espresso, il centro internazionale dedicato alla cultura del caffè da La Marzocco e situato sulle colline di Fiesole, a pochi minuti da Firenze. Qui gli ospiti potranno approfondire la storia dell’azienda e del caffè espresso nel museo aziendale, scoprire il patrimonio culturale legato a una delle bevande simbolo del Made in Italy e partecipare a momenti esperienziali che raccontano il caffè come linguaggio di connessione, creatività e condivisione. In occasione della manifestazione, il 18 giugno La Marzocco ha predisposto un servizio di navetta shuttle per un’experience gratuita presso Accademia del Caffè Espresso per tutti i partecipanti alla manifestazione. L’experience prevede una degustazione di caffè e la possibilità di visitare il museo e gli spazi di Accademia.