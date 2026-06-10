Valfrutta: nuova proposta per i "Pronti al Vapore"

Valfrutta amplia la gamma I Pronti al Vapore con una proposta pensata per rispondere ai nuovi stili di consumo: l’Insalata di Riso con verdure, tofu e omelette. Una ricetta completa e bilanciata che unisce cereali, proteine e verdure in un unico piatto, con l’obiettivo di offrire una soluzione pratica e allo stesso tempo evoluta dal punto di vista nutrizionale e del gusto.

Con questa novità, Valfrutta porta nel mondo dei piatti pronti Uht un linguaggio più contemporaneo, ispirato alle proposte del banco gastronomia, mantenendo tutti i vantaggi di conservazione e praticità tipici della categoria. L’Insalata di riso con verdure, tofu e omelette della gamma I Pronti al Vapore Valfrutta è 100% naturale, senza conservanti e si distingue per il suo equilibrio nutrizionale completo grazie alla combinazione di: - cereali (riso); - proteine vegetali (tofu, ingrediente in forte crescita nei consumi); - proteine dell’uovo (omelette), per una maggiore completezza nutrizionale.

In particolare l’inserimento dell’omelette e del tofu, unito al ricco mix di verdure (piselli, cipolla, carote, olive verdi, peperoni e capperi), contribuisce a rendere il piatto più gustoso e moderno, con un risultato che richiama la qualità e la varietà di una ricetta fatta in casa. La cottura a vapore consente inoltre di preservare al meglio il sapore e le proprietà nutrizionali degli ingredienti, garantendo al tempo stesso praticità e gusto in pausa pranzo.

Pensata per chi cerca soluzioni rapide e complete, l’Insalata di riso con verdure, tofu e omelette è pronta da gustare in pochi minuti. Una proposta ideale per pasti veloci o momenti fuori casa, senza rinunciare al gusto e all’equilibrio nutrizionale. La novità si inserisce nel trend di crescita dei Piatti Pronti Uht, scelti sempre più spesso non solo come soluzione di servizio ma come vera e propria opzione alimentare. Il mercato vale oggi circa 160 milioni di euro e registra una crescita sia a valore (+3,8%) sia a volume (+2,8%), con un’attenzione crescente verso piatti completi, bilanciati e ricchi di proteine vegetali. A trainare lo sviluppo sono in particolare i piatti unici, apprezzati da un target giovane e attento al benessere, alla qualità percepita e alla varietà dell’offerta.

I Pronti al Vapore Valfrutta si compone di cinque ricette complete, leggere e pronte in pochi minuti, pensate per offrire un equilibrio tra gusto, praticità e benessere. Proposte che spaziano tra tradizione mediterranea e ispirazioni internazionali, con mix di cereali, legumi e verdure lavorati a vapore per preservarne qualità e proprietà nutrizionali. L’Insalata di Riso con verdure, tofu e omelette si aggiunge alle altre quattro referenze: Cous Cous con carote, piselli, zucchine e peperoni; Bulgur, Quinoa, Riso Rosso con pomodori e olive verdi; Riso Basmati, Lenticchie con bocconcini e salsa di soia; Farro con olive nere, pomodori secchi, capperi.