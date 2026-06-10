Sigep World sponsor della General Assembly di Cofalec

Sigep World rafforza il proprio impegno a supporto dell'innovazione e della crescita dell'industria bakery europea diventando sponsor della General Assembly 2026 di Cofalec, la Confederazione Europea dei Produttori di Lievito, che si terrà a Bruxelles l'11 e 12 giugno 2026.

L'accordo consolida il rapporto tra Italian Exhibition Group e una delle più autorevoli organizzazioni di rappresentanza del settore, punto di riferimento per un comparto che in Europa conta 24 membri, 29 stabilimenti produttivi e oltre un milione di tonnellate di lievito prodotte ogni anno. Cofalec riunisce aziende, associazioni e stakeholder che contribuiscono allo sviluppo di un ingrediente fondamentale per le filiere della panificazione, della pasticceria e delle applicazioni alimentari innovative.

La General Assembly rappresenta il momento più importante dell'anno per la Confederazione: un'occasione di confronto che riunisce produttori, associazioni nazionali, esperti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni europee per discutere le principali sfide che interessano il settore, dall'evoluzione normativa alla sostenibilità, dall'innovazione tecnologica alle nuove applicazioni del lievito.

La partecipazione di Sigep World come sponsor nasce dalla volontà di contribuire attivamente a questo dialogo e di rafforzare il proprio ruolo di piattaforma internazionale capace di mettere in connessione i protagonisti della filiera foodservice.

La collaborazione riflette una visione condivisa: promuovere qualità, innovazione e sostenibilità lungo tutta la catena del valore della panificazione e della pasticceria. Temi che da sempre caratterizzano l'identità di Sigep World e che trovano nella General Assembly di Cofalec un contesto privilegiato di approfondimento e confronto internazionale.

"Siamo orgogliosi di supportare Cofalec e la sua General Assembly 2026", ha dichiarato Ilaria Cicero, Global Exhibition Director Food & Beverage Division di Italian Exhibition Group. "Sostenere le principali associazioni europee significa contribuire allo sviluppo di connessioni di valore e favorire il dialogo tra tutti gli attori che stanno guidando l'innovazione, la qualità e la sostenibilità nelle filiere della panificazione e della pasticceria".

Con questa partnership, Sigep World conferma il proprio impegno nel favorire la crescita dell'ecosistema foodservice internazionale, creando occasioni di incontro e condivisione della conoscenza che contribuiscono a disegnare il futuro del settore.