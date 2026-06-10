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Da Bruxelles il contributo di Legacoop al nuovo bilancio Ue
Oggi confronto con istituzioni europee sul nuovo Quadro finanziario 2028-2034
Oltre 30 europarlamentari, più di 15 rappresentanti della Commissione europea, esponenti del Governo italiano, delle Regioni, delle organizzazioni cooperative europee e dei principali network settoriali, tra cui il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, hanno preso parte oggi a Bruxelles all’evento promosso da Legacoop in...
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EFA News - European Food Agency
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