Da Bruxelles il contributo di Legacoop al nuovo bilancio Ue

Oltre 30 europarlamentari, più di 15 rappresentanti della Commissione europea, esponenti del Governo italiano, delle Regioni, delle organizzazioni cooperative europee e dei principali network settoriali, tra cui il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto, hanno preso parte oggi a Bruxelles all’evento promosso da Legacoop in...