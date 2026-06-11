Cereal Docks acquisisce 75% di Pasini Riso e Derivati

Cereal Docks, gruppo industriale italiano operativo nella prima trasformazione agro-alimentare per la produzione di ingredienti derivati da semi oleosi e cereali, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 75% di Prd – Pasini Riso e Derivati, azienda con sede a Castel d’Ario (Mantova), di proprietà della famiglia Pasini e specializzata nella produzione di ingredienti a base di riso e avena, destinati all’industria alimentare.

Con questa operazione, Cereal Docks prosegue nel proprio percorso di crescita per linee esterne, coerentemente con il Piano Industriale 2026-2028, e rafforza il proprio posizionamento nel settore degli ingredienti plant based e in particolare nel segmento gluten free. L’acquisizione di Prd si inserisce nella prima fase dello sviluppo per linee esterne intrapreso dal Gruppo Cereal Docks. Dopo l’ingresso di Molino Favero nel 2023, specializzata nella produzione di farine, mix e ingredienti naturalmente privi di glutine, Cereal Docks ha infatti accelerato il consolidamento nel segmento degli ingredienti, rafforzando progressivamente la propria presenza a livello europeo.

Negli ultimi mesi sono entrate a far parte del perimetro del Gruppo realtà complementari come Prista Commerce, in Bulgaria, specializzata nella lavorazione dei semi di girasole, e Quality Corn Group, attiva negli ingredienti a base di mais con stabilimenti industriali in Spagna e Francia. Nel marzo scorso, è stata annunciata la joint venture tra una delle società del Gruppo, Aethera Biotech, e la multinazionale francese Robertet, leader mondiale nelle materie prime naturali per profumi, aromi e ingredienti attivi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza nel settore delle biotecnologie vegetali applicate alla cosmetica ed alla nutraceutica.

L’ingresso di Prd consente al Gruppo di ampliare il proprio perimetro oltre le matrici storicamente presidiate – come soia, girasole, mais e colza – integrando competenze distintive nella produzione di ingredienti a base di riso e avena destinati principalmente alle industrie del segmento gluten free e delle bevande vegetali, mercati in forte evoluzione sulla spinta delle nuove esigenze dei consumatori. L’operazione presenta un elevato valore strategico per il know-how industriale sviluppato da Prd, in un contesto in cui operatori con competenze analoghe risultano ancora limitati a livello nazionale.

"L’evoluzione dell’industria alimentare richiede competenze sempre più specialistiche e la capacità di integrare matrici, tecnologie e applicazioni differenti", commenta Mauro Fanin, presidente di Cereal Docks. "Negli ultimi anni abbiamo intrapreso un percorso di sviluppo che punta a costruire una piattaforma ingredienti ampia e diversificata, capace di generare innovazione e valore per i clienti. L’ingresso di Prd rafforza questa visione e amplia ulteriormente le nostre competenze in segmenti ad elevato potenziale di crescita".

A seguito dell’operazione, la famiglia Pasini manterrà una partecipazione in Prd, garantendo continuità nello sviluppo futuro dell’azienda. Questo elemento rafforza la natura dell’acquisizione come progetto condiviso, fondato su valori comuni. Il completamento dell’operazione è subordinato al preventivo benestare da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri, trattandosi di operazione rientrante nell’ambito di applicazione della normativa cosiddetta “Golden Power”.