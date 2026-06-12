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Turismo, bilancia commerciale Italia in avanzo di 500 mln
Bankitalia: la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è attestata a 3,1 miliardi
A marzo 2026 il saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia è risultato in avanzo di 0,5 miliardi di euro, come nello stesso mese del 2025. Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,1 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,6 miliardi) sono lievemente diminuite nel confronto con marzo 2025 (entrambe di quasi l’1%). Lo rende noto la Banca d'Italia nell'ultima edizio...
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EFA News - European Food Agency
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