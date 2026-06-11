Intesa Sanpaolo festeggia 50 anni in Lussemburgo

Intesa Sanpaolo, guidata dal ceo Carlo Messina, si conferma tra le banche leader del mercato europeo, dove nel 2025, escludendo l’Italia, ha partecipato assieme ad altre banche a operazioni di finanziamento del valore complessivo pari a oltre 170 miliardi di euro, come Mandated Lead Arranger, di cui deal di project finance per oltre 30 miliardi di euro, pari a oltre il 20% del totale europeo. Spicca anche la partecipazione a emissioni obbligazionarie per circa 60 miliardi di euro in qualità di Bookrunner.

In occasione del 50° anniversario della presenza di Intesa Sanpaolo in Lussemburgo, una delegazione della Divisione IMI CIB, guidata dal Chief Mauro Micillo, presenta oggi a una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato le più recenti e importanti operazioni concluse a livello europeo.

“Le numerose operazioni finalizzate in Europa e i rilevanti risultati conseguiti nel 2025 e nel primo trimestre 2026 confermano la nostra solidità e il nostro dinamismo - spiega Mauro Micillo, Chief della Divisione IMI CIB - Intesa Sanpaolo rafforza sempre di più la sua presenza sul mercato europeo nel Corporate Banking, nella finanza strutturata e nel mercato dei capitali ed è banca di riferimento nella finanza sostenibile. Le competenze e le relazioni dell’International Network della Divisione IMI CIB, in particolare quelle di Intesa Sanpaolo Luxembourg, di cui oggi celebriamo il cinquantenario, ci consentono di agire da protagonisti in più contesti internazionali, a partire da quello europeo. Contiamo di crescere ancora nell’area, grazie anche al volano degli investimenti avviati dall’UE in settori chiave come la transizione climatica, le infrastrutture digitali, l’aerospazio e la difesa, la Blue Economy e la salute”.

In Europa sono numerose le operazioni di rilievo sia con clientela corporate sia con clientela institutional, in settori quali le infrastrutture, la transizione energetica, le telecomunicazioni, l’automotive, i nuovi materiali, il Food & beverage e Financials in cui la Divisione IMI CIB ha svolto un ruolo di protagonista, collaborando con importanti gruppi bancari internazionali e confermando il proprio ruolo strategico a supporto dello sviluppo internazionale.

Tra le principali operazioni IMI annovera:

Coca Cola HBC (2026, Grecia) - Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner nel collocamento di un bond a tre tranche per complessivi 2,1 miliardi di euro.

Engie (2026, Francia) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond, in formato ibrido, per 600 milioni di euro all'azienda energetica.

EDF - Électricité de France (2026, Francia) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green nuclear bond a quattro tranche per complessivi 2,75 miliardi di euro.

Heidelberg Materials (2026, Germania) - Joint Bookrunner nel collocamento di un green bond per 600 milioni di euro delle ex Ital;cementi e Calcestruzzi.

Klépierre (2025, Francia) - Coordinator per il rifinanziamento di una linea di credito revolving sindacata da 1,2 miliardi di euro per Klépierre, una delle principali società europee operanti nel settore immobiliare dei centri commerciali. La filiale di Parigi ha partecipato all’operazione in qualità di bookrunner e MLA.

Stockholm Exergi – BECCS Stockholm (2025, Svezia) - Sole Global Coordinator e Sole Bookrunner nel finanziamento da 700 milioni di euro a supporto della costruzione di BECCS Stockholm, uno dei più grandi impianti al mondo per la cattura e lo stoccaggio permanente di CO2.

Il 50° anniversario di Intesa Sanpaolo Luxembourg

Parte dell’International Network della Divisione IMI CIB che supporta la clientela corporate in 23 Paesi, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S.A. è la prima banca italiana di importanza sistemica nel Granducato, una delle sei Other Systemically Important Institution designate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, un presidio strategico nel cuore finanziario dell’Europa continentale per le attività internazionali del Gruppo, altamente specializzato in servizi dedicati alla clientela large corporate, alle istituzioni finanziarie e agli enti pubblici (Corporate Banking, Structured Finance & Securitization, Capital Markets, Sustainable Finance e Treasury Management & Transaction Banking).

Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg è emittente nell’ambito di un programma Euro Medium Term Note da 70 miliardi di euro quotato alla Borsa del Lussemburgo e partecipa a un programma Euro Commercial Paper da 30 miliardi di euro del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Stasera, per celebrare il 50° anniversario di Intesa Sanpaolo nel Granducato e illustrare le attività della Divisione IMI CIB, il Chief Mauro Micillo e il Managing Director e CEO di Intesa Sanpaolo Luxembourg, Massimo Torchiana, accoglieranno a un ricevimento al Cercle Cité di Place d’Armes, nel centro storico della Città del Lussemburgo, il Primo Ministro del Lussemburgo, Luc Frieden, l’Ambasciatore d’Italia, Carmine Robustelli, il ministro delle Finanze del Lussemburgo, Gilles Roth, e una rappresentanza della comunità economico-finanziaria del Granducato.

La storia di Intesa Sanpaolo Luxembourg risale al 2 giugno 1976, con la costituzione della Société Européenne de Banque S.A., una joint venture strategica tra la Banca Commerciale Italiana Holding, la Banca della Svizzera Italiana e la Compagnie Monégasque de Banque. Oggi Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg conta 170 dipendenti e ha sede nella Intesa Sanpaolo House, un nuovo edificio di otto piani al 28 di Boulevard de Kockelscheuer, nel distretto commerciale della Cloche d'Or, dove dal 2022 sono state riunite le diverse entità del Gruppo in Lussemburgo.

Le altre entità del Gruppo in Lussemburgo

Oltre a Intesa Sanpaolo Luxembourg, Intesa Sanpaolo House in Lussemburgo ospita: