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L'e-commerce italiano crescerà a doppia cifra entro il 2030
Visa-Nomisma: a sostenere la crescita contribuiranno fiducia e sicurezza nei pagamenti digitali
I pagamenti digitali sono ormai una scelta abituale per gli italiani. Dalla ricerca "La sfida della fiducia nel commercio digitale", realizzata da Nomisma per Visa, emerge che nel 2025 il 26% di loro ha effettuato la maggior parte dei propri acquisti online e un ulteriore 29% acquista in egual misura tra canale fisico e digitale, con il 35% degli under 29 che compra online almeno una volta alla settimana....
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EFA News - European Food Agency
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