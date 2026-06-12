L'e-commerce italiano crescerà a doppia cifra entro il 2030

I pagamenti digitali sono ormai una scelta abituale per gli italiani. Dalla ricerca "La sfida della fiducia nel commercio digitale", realizzata da Nomisma per Visa, emerge che nel 2025 il 26% di loro ha effettuato la maggior parte dei propri acquisti online e un ulteriore 29% acquista in egual misura tra canale fisico e digitale, con il 35% degli under 29 che compra online almeno una volta alla settimana....