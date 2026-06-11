Logistica. Da Genova il nuovo asse Italia-Libia

Trasformare il Mediterraneo in una piattaforma integrata di sviluppo economico, logistico e industriale tra Europa e Africa. È questo l’obiettivo del piano strategico presentato da Federlogistica a seguito dell’incontro svoltosi tra il sistema logistico-portuale genovese e la delegazione della Misurata Free Zone (Libia).L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di un ass...