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Logistica. Da Genova il nuovo asse Italia-Libia
Federlogistica: porti e zone franche per una piattaforma integrata tra Europa e Africa
Trasformare il Mediterraneo in una piattaforma integrata di sviluppo economico, logistico e industriale tra Europa e Africa. È questo l’obiettivo del piano strategico presentato da Federlogistica a seguito dell’incontro svoltosi tra il sistema logistico-portuale genovese e la delegazione della Misurata Free Zone (Libia).L’iniziativa rappresenta un primo passo concreto verso la costruzione di un ass...
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EFA News - European Food Agency
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