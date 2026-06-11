A Torino nasce l'Ovum regale

Si chiama Ovum Regale Ed è il tangibile e ulteriore passaggio di una partnership nata nel tempo tra Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano che presiedono il Gruppo TCN a cui appartengono tutte le aziende del comparto Food della holding GLP tra cui Galup con il brand Streglio. Una collaborazione importante scaturita da una amicizia tra Giuseppe Bernocco e Ugo Alciati che vede la concretizzazione...