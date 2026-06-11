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A Torino nasce l'Ovum regale
Nuovo Dessert firmato Tartufo Regale (e gruppo Tcn-Galup)
Si chiama Ovum Regale Ed è il tangibile e ulteriore passaggio di una partnership nata nel tempo tra Giuseppe Bernocco e Sebastiano Astegiano che presiedono il Gruppo TCN a cui appartengono tutte le aziende del comparto Food della holding GLP tra cui Galup con il brand Streglio. Una collaborazione importante scaturita da una amicizia tra Giuseppe Bernocco e Ugo Alciati che vede la concretizzazione...
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EFA News - European Food Agency
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